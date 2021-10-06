"Барселона" определилась с трансферным бюджетом на зиму

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"Барселона" определилась с трансферным бюджетом на зиму

"Барселона" определила трансферный бюджет на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, каталонцы смогут потратить 20 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться, если клуб кого-то продаст.

Отмечается, что "Барса" намерена подписать крайнего защитника и футболиста атаки. В первую очередь, клуб будет рассматривать варианты с бесплатными арендами.

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