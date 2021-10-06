Окружение Мбаппе хочет, чтобы игрок остался в ПСЖ

Теги псжкилиан мбаппе

Окружение Мбаппе хочет, чтобы игрок остался в ПСЖ Фото сайт ПСЖ

Будущее форварда ПСЖ Килиана Мбаппе остается неопределенным.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педреоль, окружение футболиста хочет, чтобы он провел в ПСЖ еще 1-2 года.

Отмечается, что руководство "Реала" обеспокоено этой ситуацией. Напомним, что мадридский клуб летом предлагал за Мбаппе 200 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мбаппе 4 гола и 5 ассистов в 11 матчах.

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