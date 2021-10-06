Глушаков прокомментировал покидание расположения сборной России

Фото: твиттер сборной России

Хавбек Денис Глушаков высказался о том, что покинул расположение сборной России.

"Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Однако нога не даeт работать в полную силу. Можно усугубить повреждение и пропустить больше времени.

Безусловно, в любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная - это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня - главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".

Напомним, что это был первый вызов Глушакова с 2018 года.

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