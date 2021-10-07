Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную

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Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборнуюФото: сайт РФС

Хавбек "Ростова" Данил Глебов высказался о своем вызове в сборную России.

"Стоял в дверях, собирался входить к стоматологу. Давно записывался, нужно было удалить зуб мудрости. Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: "Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич Карпин ищет". Подумал, что он шутит, однако Паша сказал проверить телефон. А у меня сегодня весь день какие-то проблемы с интернетом.

Срочно прошу жену раздать Wi-Fi, смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: "Футболистик, ты где?". Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: "Конечно, готов!". Мне сразу же звонят администраторы, присылают билеты. Завтра первым рейсом лечу в расположение национальной команды.

Безумно счастлив. Наверное, даже не стоит говорить о том, какие эмоции сейчас испытываю. Еще минут 15-20, и я бы уже сидел в кресле стоматолога, и ни о какой сборной говорить бы не пришлось. После удаления зуба мудрости несколько дней рекомендуют не совершать перелеты и воздержаться от физических нагрузок", - рассказал Глебов.

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