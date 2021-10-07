Хабиб поддержал Зинченко на фоне критики из-за совместного фото

Теги александр зинченкоукраинахабиб нурмагомедов

Хабиб поддержал Зинченко на фоне критики из-за совместного фотоФото: инстаграм Хабиба

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику в адрес украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Напомним, что футболист подвергся критике у себя на родине из-за совместного фото с российским бойцом.

"Желаю тебе удачи во всем, Александр, если даже кому-то это не нравится", - написал Нурмагомедов в инстаграме.

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