Хабиб поддержал Зинченко на фоне критики из-за совместного фото

Фото: инстаграм Хабиба

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику в адрес украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Напомним, что футболист подвергся критике у себя на родине из-за совместного фото с российским бойцом.

"Желаю тебе удачи во всем, Александр, если даже кому-то это не нравится", - написал Нурмагомедов в инстаграме.

Читайте также: Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом. | http://soccernews.ru