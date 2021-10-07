Лапорта объяснил Хави, почему Куман не отправлен в отставку

Фото: инстаграм Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта возобновил общение с наставником "Аль-Садда" Хави.

По сведениям Catalunya Radio, Лапорта связался с Хави и объяснил ему, почему Рональд Куман все еще не отправлен в отставку.

Отмечается, что руководство "Барсы" считает, что нужно потерпеть и дождаться возвращения травмированных игроков. Тогда команда под руководством Кумана вернется в борьбу за трофеи.

Напомним, что после 8 туров "Барса" идет в Ла Лиге на 9-м месте.

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