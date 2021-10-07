Кофрие рассказал, почему "Спартак" выбрал его
Фото: инстаграм Кофрие
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие высказался о своем переходе в московский клуб.
"Я понимаю, что мой переход вызывает удивление. "Спартак" - гигант из России. Клуб с большим количеством футболистов высокого класса. У команды есть такие великолепные футболисты, как тот же Квинси Промес, который оказал мне хороший приём. Есть много ребят, которых я знал ещё до подписания контракта, поэтому я понимал, что адаптация не произойдет в одночасье. Это займет какое-то время, однако я готов к этому.
Клуб верит в меня, я подхожу ему как футболист, который не боится выходить на дуэль. Эмблема клуба - гладиатор. Этим всё сказано. Им нужен был парень, который бьётся до конца, и они его нашли", - цитирует Кофрие SportMagazine.
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