Кофрие рассказал, почему "Спартак" выбрал его

Теги спартак москвамаксимилиано кофрие

Кофрие рассказал, почему "Спартак" выбрал егоФото: инстаграм Кофрие

Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие высказался о своем переходе в московский клуб.

"Я понимаю, что мой переход вызывает удивление. "Спартак" - гигант из России. Клуб с большим количеством футболистов высокого класса. У команды есть такие великолепные футболисты, как тот же Квинси Промес, который оказал мне хороший приём. Есть много ребят, которых я знал ещё до подписания контракта, поэтому я понимал, что адаптация не произойдет в одночасье. Это займет какое-то время, однако я готов к этому.

Клуб верит в меня, я подхожу ему как футболист, который не боится выходить на дуэль. Эмблема клуба - гладиатор. Этим всё сказано. Им нужен был парень, который бьётся до конца, и они его нашли", - цитирует Кофрие SportMagazine.

Читайте также: Промес лестно высказался о Кофрие. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛ

"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов