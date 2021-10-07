Куйперс назвал свою главную ошибку в судейской карьере
Фото: инстаграм Куйперса
Экс-арбитр Бьорн Куйперс назвал главную ошибку в своей карьере.
"Мы все совершаем ошибки. Во всех играх. Трудно провести хотя бы один идеальный матч. Но насчет тактического решения… Это было в Лондоне, в игре между "Челси" и ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Я удалил Ибрагимовича на 31-й минуте, показав прямую красную карточку.
Если смотреть прямо на поле в полную скорость - это красная. Однако если взглянуть в замедленном движении, лучше было показать жёлтую. Однако в той игре мы, как бригада арбитров, потерпели неудачу", - приводит слова Куйперса RMC Sport.
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