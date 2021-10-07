Карпин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте"
Фото: инстаграм Миранчука
Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал положение Алексея Миранчука в "Аталанте".
"По теме "Аталанты" говорили в контексте игрового времени. Понятно, что он хочет играть. Я ему еще это не говорил, однако главное - играть, неважно где", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Миранчук принял участие в 5 играх, суммарно проведя на поле 155 минут.
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