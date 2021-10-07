"Милан" намерен выкупить Диаса у "Реала"

Фото: инстаграм Браима

"Милан" определился с будущим форварда Браима Диаса, арендованного у "Реала".

По сведениям Calciomercato, "россонери" приняли решение выкупить 22-летнего игрока у мадридского клуба.

Отмечается, что у "Милана" есть опция выкупа, однако окончательное решение за "Реалом".

В текущем сезоне на счету Диаса четыре гола и два ассиста в 9 играх.

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