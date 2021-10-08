Бензема обошел Зидана по голам за сборную Франции

Фото: твиттер УЕФА

Форвард сборной Франции Карим Бензема забил гол в полуфинальной игре Лиги Наций против Бельгии (3:2).

Как сообщает Sport.es, Бензема забил 32-й гол за сборную и обошел по этому показателю Зинедина Зидана.

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории сборной Франции является Тьерри Анри, на счету которого 51 гол.

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