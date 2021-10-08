Американский суд рекомендует отклонить иск против Роналду по делу об изнасиловании

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Федеральный судья штата Невада Дэниэл Альбрегтс дал рекомендацию суду нижестоящей инстанции отклонить гражданский иск против нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

Как сообщает ESPN, такое решении судьи связано с тем, что адвокат Майорги обосновал иск с помощью заведомо украденных материалов и документов, просочившихся в медиа.

"Отклонение дела Майорги из-за ненадлежащего поведения ее адвоката - жесткое решение. Однако, к сожалению, это единственная соответствующая санкция, обеспечивающая целостность судебного процесса. Адвокат действовал недобросовестно, нанося ущерб своему клиенту и своей профессии", - говорится в обращении Альбрегтса окружному суду.

Напомним, что в 2010 году португалец заплатил модели 375 тысяч долларов за молчание и стороны подписали мировую, но в 2018 году расследование было возобновлено после запроса потерпевшей.

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