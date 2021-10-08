Американский суд рекомендует отклонить иск против Роналду по делу об изнасиловании
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
Федеральный судья штата Невада Дэниэл Альбрегтс дал рекомендацию суду нижестоящей инстанции отклонить гражданский иск против нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
Как сообщает ESPN, такое решении судьи связано с тем, что адвокат Майорги обосновал иск с помощью заведомо украденных материалов и документов, просочившихся в медиа.
"Отклонение дела Майорги из-за ненадлежащего поведения ее адвоката - жесткое решение. Однако, к сожалению, это единственная соответствующая санкция, обеспечивающая целостность судебного процесса. Адвокат действовал недобросовестно, нанося ущерб своему клиенту и своей профессии", - говорится в обращении Альбрегтса окружному суду.
Напомним, что в 2010 году португалец заплатил модели 375 тысяч долларов за молчание и стороны подписали мировую, но в 2018 году расследование было возобновлено после запроса потерпевшей.
Читайте также: Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно
-
"Мисс "Спартак" 2019" вошла в тренерский штаб клуба
-
"Рома" хочет продлить контракты с двумя игроками
-
Агуэро дважды отказал "Ювентусу" перед переходом в "Барселону"
-
Аршавин высказался о запрете сладкого в сборной России
-
"Арсенал" нацелился на Азмуна
-
Американский суд рекомендует отклонить иск против Роналду по делу об изнасиловании
-
Бензема обошел Зидана по голам за сборную Франции
-
"Зениту" не хватило одного голоса на ЭСК, чтобы отменить красную Азмуна
-
Отбор ЧМ-2022: Бразилия обыграла Венесуэлу, Аргентина сыграла вничью с Парагваем
-
Тите высказался о малом количестве темнокожих тренеров в Бразилии
-
У Бензема 19 результативных действий в 14 матчах сезона за "Реал" и сборную Франции
-
Главные новости дня: 7 октября
-
Люк Шоу высказался о неудачном старте Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед"
-
Куртуа назвал матч за третье место в Лиге наций бессмысленным
-
Моуринью рассказал о своих целях в "Роме"
-
Поль Погба прокомментировал победу над Бельгией
-
Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией
-
Кепа может воссоединиться с Сарри
-
Ларссон может перейти в чемпионат Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18