"Арсенал" нацелился на Азмуна
Фото: инстаграм "Зенита"
"Арсенал" проявляет интерес к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.
Как сообщает Goal.com, "канониры" видят в иранце замену Александру Ляказетту, который летом, скорее всего, покинет клуб.
Отметим, что летом 2022 года у Азмуна истекает контракт с "Зенитом" и его можно будет подписать свободным агентом.
В этом сезоне на счету Азмуна 6 голов в 12 играх.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|37
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|Эвертон
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|36
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|27
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|16
|Борнмут
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|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18