"Арсенал" нацелился на Азмуна

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"Арсенал" нацелился на Азмуна Фото: инстаграм "Зенита"

"Арсенал" проявляет интерес к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.

Как сообщает Goal.com, "канониры" видят в иранце замену Александру Ляказетту, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Отметим, что летом 2022 года у Азмуна истекает контракт с "Зенитом" и его можно будет подписать свободным агентом.

В этом сезоне на счету Азмуна 6 голов в 12 играх.

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