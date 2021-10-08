"Арсенал" нацелился на Азмуна

Фото: инстаграм "Зенита"

"Арсенал" проявляет интерес к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.

Как сообщает Goal.com, "канониры" видят в иранце замену Александру Ляказетту, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Отметим, что летом 2022 года у Азмуна истекает контракт с "Зенитом" и его можно будет подписать свободным агентом.

В этом сезоне на счету Азмуна 6 голов в 12 играх.

Читайте также: Президент "Лиона" высказался о срыве трансфера Азмуна. | http://soccernews.ru