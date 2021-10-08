"Рома" хочет продлить контракты с двумя игроками

Фото: инстаграм Верету

"Рома" планирует продлить соглашения с двумя футболистами.

Как сообщает журналист Николо Скира, клуб ведет переговоры с защитником Джанлукой Манчини и хавбеком Жорданом Верету.

Отметим, что контракты обоих футболистов действуют до лета 2024 года.

В этом сезоне Манчини провел 10 игр и забил один гол. На счету Верету четыре гола и три ассиста в 10 матчах.

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