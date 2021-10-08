Сборная России анонсировала матч против Словакии

Фото: твиттер сборной России

Сборная России на официальной странице в твиттере анонсировала игру квалификации ЧМ-2022 со Словакией.

"Алга, наши парни", - написала пресс-служба сборной.

Отметим, что "алга" в переводе с татарского означает "вперед".

Поединок против Словакии пройдет сегодня в Казани в 21:45 (мск).

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