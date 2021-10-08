Сборная России анонсировала матч против Словакии
Фото: твиттер сборной России
Сборная России на официальной странице в твиттере анонсировала игру квалификации ЧМ-2022 со Словакией.
"Алга, наши парни", - написала пресс-служба сборной.
Отметим, что "алга" в переводе с татарского означает "вперед".
Поединок против Словакии пройдет сегодня в Казани в 21:45 (мск).
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