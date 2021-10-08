Стали известны претенденты на звание лучшего игрока в возрасте до 21 года
Журнал France Football представил претендентов на Kopa Trophy, которая вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года.
За награду поборются 10 игроков: Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Педри ("Барселона"), Жереми Доку ("Ренн"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Джамал Мусиала ("Бавария") , Флориан Вирц ("Байер"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд) и Нуну Мендеш ("Спортинг").
Победитель награды будет назван 29 ноября. В 2019 трофей достался Маттейсу де Лигту. В 2020 награждение не проводилось из-за пандемии коронавируса.
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|Милан
|6
|12
|2
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|Ланс
|6
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|М
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|6
|7
|3
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