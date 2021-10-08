Хачатурянц высказался о госфинансировании футбола
Фото: сайт РФС
И.о. главы РПЛ Ашот Хачатурянц поднял тему государственного финансирования российского футбола.
"Я думаю, что полностью отказаться от государственного финансирования будет невозможно. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Однако повышение конкуренции внутри футбольных команд может привлечь дополнительное финансирование.
Сергей Галицкий - уникальное явление на футбольной карте России. Разумеется, хотелось бы иметь больше таких людей. Однако я думаю, что масштаб среднего бизнеса для небольших городов будет достаточен в том случае, когда бизнесменам будут понятны правила инвестирования, будет понятен возврат инвестиций. Необходимо четко разделять бизнес и благотворительность.
Знаю ли я таких людей как Галицкий? Знаю. И это не один человек", - приводит слова Хачатурянца "Матч ТВ".
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