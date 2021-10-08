"Милан" назвал лучшего игрока команды в сентябре
Фото: инстаграм Тонали
Хавбек "Милана" Сандро Тонали признан лучшим футболистом "россонери" в сентябре.
Как сообщает твиттер "Милана", на награду также претендовали Браим Диас, Тео Эрнандес и Анте Ребич.
В минувшем месяце Тонали принял участие в 6 играх, в которых отдал один ассист.
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