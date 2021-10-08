"Милан" назвал лучшего игрока команды в сентябре

Теги милансандро тонали

"Милан" назвал лучшего игрока команды в сентябреФото: инстаграм Тонали

Хавбек "Милана" Сандро Тонали признан лучшим футболистом "россонери" в сентябре.

Как сообщает твиттер "Милана", на награду также претендовали Браим Диас, Тео Эрнандес и Анте Ребич.

В минувшем месяце Тонали принял участие в 6 играх, в которых отдал один ассист.

Читайте также: Стал известен лучший игрок Серии А в сентябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Молодежная сборная России одержала победу в матче отбора Евро-2023 (U21)

Молодежная сборная России одержала победу в матче отбора Евро-2023 (U21)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов