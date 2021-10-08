На выборы президента РПЛ зарегистрирован один кандидат

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РПЛ вскоре закончит прием документов на выборы президента организации.

Сообщается, что на данный момент Ашот Хачатурянц является единственным кандидатом.

"8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги. По состоянию на последний день срока, отведeнного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник - председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц.

5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента РПЛ в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года. Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября", - говорится в заявлении РПЛ.

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