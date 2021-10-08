На выборы президента РПЛ зарегистрирован один кандидат
Фото: сайт РФС
РПЛ вскоре закончит прием документов на выборы президента организации.
Сообщается, что на данный момент Ашот Хачатурянц является единственным кандидатом.
"8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги. По состоянию на последний день срока, отведeнного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник - председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц.
5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента РПЛ в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года. Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября", - говорится в заявлении РПЛ.
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