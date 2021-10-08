"Химки" назвали диагноз Глушакова

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"Химки" назвали диагноз Глушакова Фото: инстаграм Глушакова

В "Химках" поделились информацией о травме хавбека Дениса Глушакова.

Напомним, что из-за повреждения Глушаков вынужден был покинуть расположение сборной России, куда был вызван впервые с 2018 года.

"Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечная микротравма. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе.

Травма незначительная, однако ближайшую игру против тульского "Арсенала" он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе", - сообщили в клубе.

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