Радимов продолжит тренировать "Зенит-2"

Фото инстаграм Владислава Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит тренировать команду, сообщает "Р-Спорт".

"Слухи об отставке это какой-то вброс. У Радимова полный кредит доверия от руководства клуба", - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Радимова могут уволить из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Зенит-2" занимает 16-е место в группе 2 ФНЛ-2.

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