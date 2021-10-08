Радимов продолжит тренировать "Зенит-2"
Фото инстаграм Владислава Радимова
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит тренировать команду, сообщает "Р-Спорт".
"Слухи об отставке это какой-то вброс. У Радимова полный кредит доверия от руководства клуба", - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что Радимова могут уволить из-за неудовлетворительных результатов команды.
"Зенит-2" занимает 16-е место в группе 2 ФНЛ-2.
Читайте также: Радимова могут уволить из "Зенита-2". | http://soccernews.ru
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