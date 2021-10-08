Молодежная сборная России одержала победу в матче отбора Евро-2023 (U21)
Фото: сайт РФС
В рамках 3-го тура квалификации Евро-2023 (U21) молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию.
Россия U21 - Северная Ирландия U21 1:0
Гол: Прохин, 16 - 1:0
Россия: Бориско, Прохин, Литвинов, Сильянов, Степанов, Хлусевич (Сулейманов, 85), Марадишвили (Мухин, 54), Умяров (к) (Кравцов, 88), Карапузов (Игнатов, 46), Пруцев, Тюкавин.
Северная Ирландия: Уэббер, Доннелли, Балмер, Макклелланд, Лейн, Хам, Гэбрейт (к), Скотт, Маккалмонт, Конн, Уэйд.
Россия догнала по очкам лидера группы Испанию, однако у них есть игра в запасе.
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