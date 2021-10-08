Хачатурянц оценил перспективы РПЛ

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И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о перспективах лиги.

"Результат приходит довольно быстро, если ты знаешь, что и как необходимо делать. Я считаю, АПЛ - это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и по уровню футбола. Изучив их опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас достаточно клубов с большой историей. Важно формировать традиции, чтобы дети болели за любимую команду отцов и дедов. У молодых клубов также формируются свои фанаты, это тоже интересный процесс.

Думаю, мы можем прийти к английской модели. Полностью скопировать не получится, у нас есть свои особенности. Однако я верю, что РПЛ может стать вершиной футбола", - приводит слова Хачатурянца "Матч ТВ".

Напомним, что выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября.

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