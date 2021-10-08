Депутат Милонов предложил провести матч между Россией и Украиной
Фото: инстаграм Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает провести товарищескую игру между сборными России и Украины.
"Хотел бы предложить товарищескую игру сборной России и Украины. Мне кажется, это прекрасная идея. В середине декабря РПЛ и УПЛ уходят на зимнюю паузу. Можно провести такую игру под эгидой дружбы и объединения народов после окончания тура национальных первенств и перед началом отпусков игроков. Это будет очень круто.
Чтобы никого не травмировать, провести матч на территории какой-то третьей страны. Думаю, многие государства захотят предложить такую площадку. Предлагаю РФС обратиться к украинским коллегам с такой инициативой. Кстати, совершенно непонятно, кто выиграет.
Украинские ребята играют неплохо. Это будет настоящая спортивная битва, какая и должна быть между нашими людьми", - приводит слова Милонова "Спорт-Экспресс".
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