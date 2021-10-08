Два футболиста намерены покинуть "Арсенал"

Фото: инстаграм Мэйтленд-Найлз

Хавбеки "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлз и Мохамед Эль-Ненни намерены покинуть клуб.

По сведениям The Sun, оба футболиста жалуются на нехватку игровой практики, поэтому готовы сменить команду в зимнее трансферное окно.

При этом наставник "канониров" Микель Артета хотел бы сохранить футболистов в команде.

Контракт 29-летнего Эль-Ненни истекает следующим летом, 24-летнего Мэйтленд-Найлза - в 2023 году.

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