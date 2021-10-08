ФИФА может перенести клубный Чемпионат Мира

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ФИФА может перенести клубный Чемпионат МираФото: сайт ФИФА

ФИФА может отложить клубный чемпионат мира до начала 2022 года.

Как сообщает The Associated Press, в ФИФА рассматривают вариант проведения турнира в январе-феврале следующего года. Кроме того, турнир могут провести в Катаре.

Напомним, что ранее принимать турнир отказались Япония и Южная Африка. Отказ связана с коронавирусными ограничениями.

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