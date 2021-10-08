Терехов и Сутормин дебютировали за сборную России

Фото: твиттер сборной России

Защитник сборной России Сергей Терехов и полузащитник Алексей Сутормин появились в стартовом составе на игру квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для обоих футболистов в составе национальной команды.

Сутормин дебютировал за сборную в 27 лет, а Терехов - в 31 год.

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