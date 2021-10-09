Месси оценил шансы ПСЖ на победу в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Лиги Чемпионов
Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о шансах клуба на победу в Лиге Чемпионов.
"Здесь все мечтают о победе в Лиге Чемпионов. Несколько лет клуб работает в этом направлении и становится все ближе. Я бы тоже хотел снова выиграть Лигу Чемпионов. Об этом я уже говорил в "Барселоне". Это очень сильный турнир. У ПСЖ есть все для победы.
Да, это главная цель. Однако много других сильных команд - "Челси", клубы из Манчестера, "Реал", "Интер" и "Бавария". У нас прекрасные футболисты, однако мы все еще наигрываем связи и продолжаем развиваться. Для трофеев необходимо играть как одна команда. В этом мы еще позади других клубов. Они лучше сыграны", - приводит слова Месси France Football.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13