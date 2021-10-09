Месси оценил шансы ПСЖ на победу в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Лиги Чемпионов

Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о шансах клуба на победу в Лиге Чемпионов.

"Здесь все мечтают о победе в Лиге Чемпионов. Несколько лет клуб работает в этом направлении и становится все ближе. Я бы тоже хотел снова выиграть Лигу Чемпионов. Об этом я уже говорил в "Барселоне". Это очень сильный турнир. У ПСЖ есть все для победы.

Да, это главная цель. Однако много других сильных команд - "Челси", клубы из Манчестера, "Реал", "Интер" и "Бавария". У нас прекрасные футболисты, однако мы все еще наигрываем связи и продолжаем развиваться. Для трофеев необходимо играть как одна команда. В этом мы еще позади других клубов. Они лучше сыграны", - приводит слова Месси France Football.

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