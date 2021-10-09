"Интер" рассматривает трех игроков для усиления атаки

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"Интер" рассматривает трех игроков для усиления атаки Фото: инстаграм Йовича

"Интер" намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" заинтересованы в вингере "Кальяри" Наитане Нандесе, которого клуб уже пытался подписать минувшим летом.

Кроме того, "Интер" ищет нового форварда. Клуб выбирает между Лукой Йовичем ("Реал") и Александром Ляказеттом ("Арсенал").

Соглашение Йовича с "Реалом" рассчитано до 2025 года, контракт Ляказетта истекает летом 2022 года. При этом стоит отметить, что зарплата серба вдвое меньше зарплаты француза.

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