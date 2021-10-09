"Интер" рассматривает трех игроков для усиления атаки
Фото: инстаграм Йовича
"Интер" намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" заинтересованы в вингере "Кальяри" Наитане Нандесе, которого клуб уже пытался подписать минувшим летом.
Кроме того, "Интер" ищет нового форварда. Клуб выбирает между Лукой Йовичем ("Реал") и Александром Ляказеттом ("Арсенал").
Соглашение Йовича с "Реалом" рассчитано до 2025 года, контракт Ляказетта истекает летом 2022 года. При этом стоит отметить, что зарплата серба вдвое меньше зарплаты француза.
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
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|26
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|Сассуоло
|26
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|26
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|Лечче
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