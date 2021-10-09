Отбор ЧМ-2022: Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине, Литва обыграла Болгарию

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Отбор ЧМ-2022: Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине, Литва обыграла БолгариюФото: инстаграм сборной Литвы

В матчах квалификации ЧМ-2022 Казахстан уступил Боснии и Герцеговине, а Литва победила Болгарию.

Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2

Голы: Превляк, 25 - 0:1, Превляк, 66 - 0:2

Казахстан: Покатилов, Алип, Малый, Быстров (Муртазаев, 84), Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Вороговский (Оразов, 78), Куат, Логвиненко, Жуков (Жаксылыков, 61), Щеткин (Омиртаев, 61).

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Ковачевич, Колашинац, Хаджиахметович, Цимирот (Налич, 63), Стеванович, Гояк, Джеко, Превляк (Демирович, 81).


Литва - Болгария 3:1

Голы: Ласицкас, 18 - 1:0, Десподов, 64 - 1:1, Черных, 82 - 2:1, Черных, 84 - 3:1

Литва: Шеткус, Климавичюс, Вайткунас, Шаткус, Мегелайтис (Вербицкас, 67), Баравикас, Сливка, Ласицкас, Черных (Дапкус, 90), Лаукжямис (Казлаускас, 74), Новиковас.

Болгария: Луков, Антов, Божиков, Христов, Малинов (Илиев, 60), Йомов (Делев, 72), Неделев (Янков, 87), Десподов, Витанов (Чочев, 60), Христов, Илиев (Крастев, 72).

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