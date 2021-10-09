"Ливерпуль" хочет бесплатно подписать Усмана Дембеле

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 "Ливерпуль" хочет бесплатно подписать Усмана Дембеле Фото: инстаграм Дембеле

"Ливерпуль" интересуется вингером "Барселоны" Усманом Дембеле.

По сведениям Team Talk, мерсисайдцы хотят подписать футболиста бесплатно в зимнее трансферное окно. В "Ливерпуле" считают, что каталонцы могут пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Контракт Дембеле с "Барсой" истекает летом 2022 года. В этом сезоне он еще ни разу не появлялся на поле из-за травмы.

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