Возвращение Погба в "Ювентус" практически невозможно

Фото инстаграм Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, не вернется в "Ювентус".

По сведениям Tuttosport, возвращение француза в туринский клуб маловероятно - даже на правах свободного агента. Причиной является слишком высокая зарплата игрока, который хочет получать не менее 15 миллионов евро после уплаты налогов.

Отмечается, что "Ювентус" больше склоняется к покупке Орельена Тчуамени из "Монако", так как его трансфер не будет слишком затратным.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает в 2023 году.

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