"Барселона" останется без зимних трансферов, если назначит Хави

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"Барселона" останется без зимних трансферов, если назначит Хави Фото: Твиттер @futtmais

"Барселона" не сможет совершать зимние трансферы, если назначит Хави вместо Рональда Кумана.

Как сообщает Todofichajes, зимой в распоряжении "Барсы" будет всего около 20 миллионов евро. Большая часть суммы уйдет на компенсацию Куману, а также на выплату "Аль-Садду" за расторжение контракта с Хави.

Таким образом, при таком раскладе у "Барсы" не останется денег на зимние трансферы.

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