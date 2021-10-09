"Барселона" останется без зимних трансферов, если назначит Хави

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"Барселона" не сможет совершать зимние трансферы, если назначит Хави вместо Рональда Кумана.

Как сообщает Todofichajes, зимой в распоряжении "Барсы" будет всего около 20 миллионов евро. Большая часть суммы уйдет на компенсацию Куману, а также на выплату "Аль-Садду" за расторжение контракта с Хави.

Таким образом, при таком раскладе у "Барсы" не останется денег на зимние трансферы.

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