Тухель рассказал, кто из игроков заслуживает "Золотой мяч"

Теги челситомас тухельжоржиньозолотой мяч

Тухель рассказал, кто из игроков заслуживает "Золотой мяч" Фото: инстаграм Жоржиньо

Наставник "Челси" Томас Тухель назвал полузащитника Жоржиньо достойным "Золотого мяча".

"Жоржиньо заслуживает того, чтобы взять "Золотой мяч". Он очень умный футболист, мне приятно быть его тренером. У него прекрасное понимание футбола. Для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, так как невозможно реально сравнить футболистов разных ролей.

Я бы хотел, чтобы один из моих футболистов выиграл "Золотой мяч", потому что понимаю, какой будет эффект. Жоржиньо - хороший человек и отличный футболист, однако в целом "Золотой мяч" не самое важное", - приводит слова Тухеля GianlucaDiMarzio.com.

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