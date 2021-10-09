Роналду привез в Манчестер криокамеру

Фото: инстаграм Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду привез в свой дом криокамеру для поддержки формы.

По сведениям The Sun, 36-летний футболист заплатил несколько тысяч фунтов за транспортировку криокамеры из Италии в Англию. Сама камера стоит 50 тысяч фунтов.

Отмечается, что температура в камере опускается до -200 градусов Цельсия. В ней можно находиться не более пяти минут.

Роналду начал пользоваться криокамерой в 2013 году.

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