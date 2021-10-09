"Ювентус" определился с будущим Кьезы

Фото: инстаграм Кьезы

"Ювентус" не собирается расставаться с нападающим Федерико Кьезой.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, руководство "старой синьоры" считает Кьезу ключевым игроком и он входит в список неприкосновенных.

Ранее интерес к 23-летнему итальянцу проявляли "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В этом сезоне на счету Кьезы два гола и один ассист в 7 играх.

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