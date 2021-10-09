"Ньюкасл" может переманить Рангника
Фото: твиттер "Локомотива"
Руководитель спортивного департамента "Локомотива" Ральф Рангник может перебраться в "Ньюкасл".
Как сообщает The Chronicle, новые владельцы "сорок" хотят пригласить немца на пост управляющего директора вместо Ли Чарнли.
Отмечается, что Рангник готов отправиться в Англию, несмотря на то, что пришел в "Локомотив" минувшим летом.
Напомним, что "Ньюкасл" выкупили инвесторы из Саудовской Аравии за 350 миллионов евро.
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