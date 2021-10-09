Месси рискует пропустить матч против Уругвая
Фото: инстаграм Месси
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить игру отбора ЧМ-2022 против Уругвая.
Как сообщает TNT Sports, аргентинец испытывает дискомфорт в левом колене. Окончательное решение об его участии в матче будет принято в воскресенье.
Поединок между сборными Аргентины и Уругвая состоится 11 октября.
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