Швеция разгромила Косово, Шотландия в результативном матче одолела Израиль и другие результаты отбора ЧМ-2022

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Швеция разгромила Косово, Шотландия в результативном матче одолела Израиль и другие результаты отбора ЧМ-2022Фото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей квалификации ЧМ-2022.

Группа А

Азербайджан - Ирландия 0:3

Голы: Робинсон, 7 - 0:1, Робинсон, 39 - 0:2, Огбене, 90 - 0:3

Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Медведев, Гусейнов, Байрамов (Абдуллаев, 63), Алескеров (Шейдаев, 63), Гараев, Озобич, Махмудов (Садыхов, 86), Кривоцюк (Дадашов, 79), Эмрели.

Ирландия: Базуну, Даффи, Иган, Доэрти, Омобамиделе, Хендрик, Макклейн, Каллен (Хурихэйн, 90), Хорган (Макгрэт, 46), Ида (Огбене, 59), Робинсон (Пэрротт, 90).


Группа В

Швеция - Косово 3:0

Голы: Форсберг (пен), 29 - 1:0, Исак, 62 - 2:0, Квайсон, 79 - 3:0

Швеция: Ольсен, Крафт, Даниэльссон, Нильссон, Аугустинссон, Форсберг (Сванберг, 85), Классон, Ольссон (Эрикссон, 90), Экдаль (Каюсте, 85), Кулусевски (Дьекереш, 90), Исак (Квайсон, 75).

Косово: Мурич, Хадерджонай, Алити, Войвода (Домгени, 73), Дрешевич, Лошай (Фазлии, 88), Бютюки (Сельмани, 70), Рашица, Рашани (Муслия, 87), Ррахмани, Мурики.


Грузия - Греция 0:2

Голы: Бакасетас (пен), 90 - 0:1, Пелкас, 90 - 0:2

Грузия: Лория, Какабадзе, Гиорбелидзе, Хочолава, Двали, Лобжанидзе (Квилитая, 90), Канкава, Чакветадзе (Гвилия, 60), Абурджания (Давиташвили, 90), Кварацхелия, Микаутадзе (Окриашвили, 60).

Греция: Влаходимос, Цимикас, Цавелас, Мавропанос, Андруцос, Масурас (Цолис, 78), Сиопис (Манталос, 85), Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис (Пелкас, 46).


Группа F

Шотландия - Израиль 3:2

Голы: Захави, 5 - 0:1, Макгинн, 29 - 1:1, Даббур, 31 - 1:2, Дайкс, 55 - 2:2, Мактомини, 90 - 3:2

Шотландия: Гордон, Робертсон, Тирни, Хендри, Паттерсон, Макгинн, Мактомини, Гилмор (Купер, 90), Макгрегор, Адамс (Кристи, 68), Дайкс.

Израиль: Марциано, Даса, Абу-Абайд, Арад (Кинда, 74), Соломон, Менахем (Давидзада, 88), Перец, Натхо (Глазер, 66), Битон, Захави, Даббур (Вейсман, 66).

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Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
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6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
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1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
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6 Гибралтар Гибралтар 10 0
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1 Исландия Исландия 10 22
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3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
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