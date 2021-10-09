Месси рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"

Теги псжлионель мессизолотой мяч

Месси рассказал о своем отношении к "Золотому мячу" Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал, как он относится к "Золотому мячу".

"Я не могу никому ничего советовать в этом плане. Я могу лишь сказать, что не одержим этой идеей. Получение этой награды - следствие хорошей командной работы. Если команда играет хорошо, если ее выступления хороши, то и отдельные игроки блистают.

Самое важное - завоевывать трофеи, тогда шансы выиграть "Золотой мяч" возрастут", - приводит слова Месси France Football.

Напомним, что аргентинец является 6-кратным обладателем "Золотого мяча".

Читайте также: Месси высказался о "Золотом мяче". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины добыла победу над Финляндией

Сборная Украины добыла победу над Финляндией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов