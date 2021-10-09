Месси рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал, как он относится к "Золотому мячу".
"Я не могу никому ничего советовать в этом плане. Я могу лишь сказать, что не одержим этой идеей. Получение этой награды - следствие хорошей командной работы. Если команда играет хорошо, если ее выступления хороши, то и отдельные игроки блистают.
Самое важное - завоевывать трофеи, тогда шансы выиграть "Золотой мяч" возрастут", - приводит слова Месси France Football.
Напомним, что аргентинец является 6-кратным обладателем "Золотого мяча".
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13