Месси рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал, как он относится к "Золотому мячу".

"Я не могу никому ничего советовать в этом плане. Я могу лишь сказать, что не одержим этой идеей. Получение этой награды - следствие хорошей командной работы. Если команда играет хорошо, если ее выступления хороши, то и отдельные игроки блистают.

Самое важное - завоевывать трофеи, тогда шансы выиграть "Золотой мяч" возрастут", - приводит слова Месси France Football.

Напомним, что аргентинец является 6-кратным обладателем "Золотого мяча".

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