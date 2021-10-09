"Ньюкасл" нацелился на форварда ПСЖ

Фото: инстаграм Икарди

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Daily Mail, "Ньюкасл" хочет подписать 28-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно и уже ведет переговоры с парижанами.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро. На него также претендуют "Милан" и "Ювентус".

В этом сезоне на счету Икарди три забитых гола в 10 матчах.

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