"Ньюкасл" нацелился на форварда ПСЖ

Теги ньюкасл юнайтедпсжмауро икардитрансферы

"Ньюкасл" нацелился на форварда ПСЖ Фото: инстаграм Икарди

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Daily Mail, "Ньюкасл" хочет подписать 28-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно и уже ведет переговоры с парижанами.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро. На него также претендуют "Милан" и "Ювентус".

В этом сезоне на счету Икарди три забитых гола в 10 матчах.

Читайте также: "Ньюкасл" определил две трансферные цели на зиму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины добыла победу над Финляндией

Сборная Украины добыла победу над Финляндией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов