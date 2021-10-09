"Барселона" интересуется Закариа

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"Барселона" интересуется Закариа Фото инстаграм Дениса Закариа

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Diario Sport, каталонцы попытаются заполучить 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что "Боруссия" может продать футболиста, так как летом он уйдет в качестве свободного агента.

В этом сезоне Закариа провел 5 игр, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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