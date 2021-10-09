"Барселона" интересуется Закариа
Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа попал в сферу интересов "Барселоны".
По сведениям Diario Sport, каталонцы попытаются заполучить 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что "Боруссия" может продать футболиста, так как летом он уйдет в качестве свободного агента.
В этом сезоне Закариа провел 5 игр, в которых забил два гола и отдал один ассист.
Читайте также: "Барселона" ищет нового хавбека, в шорт-лист попали четыре кандидата. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октября
-
Роналду помог сборной Португалии разгромить Катар
-
"Фиорентина" нацелилась на форварда "Спартака"
-
Англия, Дания и Польша разгромили своих соперников в отборе ЧМ-2022
-
"Ньюкасл" нашел альтернативу Конте
-
Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборную
-
Дюпин покинул расположение сборной России
-
"Барселона" активно работает над продлением контракта с Дембеле
-
Месси: "После Кубка Америки я думал, что в новом контракте с "Барселоной" не хватает только моей подписи"
-
Хави прокомментировал свое будущее
-
"Барселона" интересуется Закариа
-
"Ньюкасл" нацелился на форварда ПСЖ
-
Месси рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"
-
Швеция разгромила Косово, Шотландия в результативном матче одолела Израиль и другие результаты отбора ЧМ-2022
-
Сборная Украины добыла победу над Финляндией
-
Новые владельцы "Ньюкасла" могут купить еще два клуба
-
Месси рискует пропустить матч против Уругвая
-
"Ньюкасл" может переманить Рангника
-
"Ювентус" определился с будущим Кьезы
-
1
Роналду привез в Манчестер криокамеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14