Хави прокомментировал свое будущее

Теги аль-саддхави

Хави прокомментировал свое будущее Фото: инстаграм Хави

Наставник "Аль-Садда" Хави высказался о своем будущем.

"Я оценю любое предложение, а затем приму решение. Не знаю, где окажусь в будущем, однако я открыт для любой возможности", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави может сменить Рональда Кумана на посту тренера "Барселоны".

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