Хави прокомментировал свое будущее
Фото: инстаграм Хави
Наставник "Аль-Садда" Хави высказался о своем будущем.
"Я оценю любое предложение, а затем приму решение. Не знаю, где окажусь в будущем, однако я открыт для любой возможности", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Хави может сменить Рональда Кумана на посту тренера "Барселоны".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10