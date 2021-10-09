Хави прокомментировал свое будущее

Фото: инстаграм Хави

Наставник "Аль-Садда" Хави высказался о своем будущем.

"Я оценю любое предложение, а затем приму решение. Не знаю, где окажусь в будущем, однако я открыт для любой возможности", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави может сменить Рональда Кумана на посту тренера "Барселоны".

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