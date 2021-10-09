Месси: "После Кубка Америки я думал, что в новом контракте с "Барселоной" не хватает только моей подписи"

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Форвард ПСЖ Лионель Месси рассказал о своем уходе из "Барселоны".

"После Кубка Америки я думал, что контракт улажен и не хватает только моей подписи. Я собирался его подписать. Однако, когда я вернулся в Барселону, мне сказали, что контракт невозможен и я должен искать новый клуб.

"Барселона" не смогла позволить себе подписать новый контракт со мной. Я с трудом принял это. Моей семье пришлось покинуть свой дом, порядок вещей изменился", - приводит слова Месси CNN.

Напомним, что Месси является воспитанником каталонцев. Он выступал за основную команду с 2003 по 2021 год.

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