Дюпин покинул расположение сборной России
Фото: сайт РФС
Голкипер сборной России Юрий Дюпин пропустит игру квалификации ЧМ-2022 против Словении.
"Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре голкипера, учитывая, что в заявку на матч будет внесено три вратаря. 33-летний игрок уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России", - говорится в сообщении РФС.
Отметим, что Дюпин не провел за Россию ни одного матча.
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