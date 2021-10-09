Дюпин покинул расположение сборной России

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Дюпин покинул расположение сборной РоссииФото: сайт РФС

Голкипер сборной России Юрий Дюпин пропустит игру квалификации ЧМ-2022 против Словении.

"Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре голкипера, учитывая, что в заявку на матч будет внесено три вратаря. 33-летний игрок уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России", - говорится в сообщении РФС.

Отметим, что Дюпин не провел за Россию ни одного матча.

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