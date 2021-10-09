Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборную

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Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборнуюФото: твиттер сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принимает участие в товарищеской игре против Катара.

Таким образом, португалец стал рекордсменом Европы по матчам за сборную. Это 181-я игра Роналду в футболке национальной команды. Ранее рекорд принадлежал Серхио Рамосу (180 матчей).

Отметим, что мировой рекорд принадлежит Со Чин Ауну, который провел за Малайзию 195 игр с 1969 по 1984 год.

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