Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборную

Фото: твиттер сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принимает участие в товарищеской игре против Катара.

Таким образом, португалец стал рекордсменом Европы по матчам за сборную. Это 181-я игра Роналду в футболке национальной команды. Ранее рекорд принадлежал Серхио Рамосу (180 матчей).

Отметим, что мировой рекорд принадлежит Со Чин Ауну, который провел за Малайзию 195 игр с 1969 по 1984 год.

Читайте также: Роналду - лучший игрок АПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru