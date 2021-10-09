"Ньюкасл" нашел альтернативу Конте
Фото: инстаграм "Брайтона"
"Ньюкасл" продолжает поиски нового тренера на замену Стиву Брюсу.
Как сообщает Daily Mail, "сороки" намерены пригласить Грэма Поттера из "Брайтона".
Ранее "Ньюкасл" интересовался Антонио Конте, однако итальянец ответил отказом.
Отметим, что после 7 туров "Брайтон" идет в АПЛ на шестом месте.
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18