"Ньюкасл" нашел альтернативу Конте

Фото: инстаграм "Брайтона"

"Ньюкасл" продолжает поиски нового тренера на замену Стиву Брюсу.

Как сообщает Daily Mail, "сороки" намерены пригласить Грэма Поттера из "Брайтона".

Ранее "Ньюкасл" интересовался Антонио Конте, однако итальянец ответил отказом.

Отметим, что после 7 туров "Брайтон" идет в АПЛ на шестом месте.

Читайте также: Конте не хочет тренировать "Ньюкасл". | http://soccernews.ru