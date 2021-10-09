"Ньюкасл" нашел альтернативу Конте

Теги ньюкасл юнайтедантонио контебрайтон & хоув альбионгрэм поттер

"Ньюкасл" нашел альтернативу КонтеФото: инстаграм "Брайтона"

"Ньюкасл" продолжает поиски нового тренера на замену Стиву Брюсу.

Как сообщает Daily Mail, "сороки" намерены пригласить Грэма Поттера из "Брайтона".

Ранее "Ньюкасл" интересовался Антонио Конте, однако итальянец ответил отказом.

Отметим, что после 7 туров "Брайтон" идет в АПЛ на шестом месте.

Читайте также: Конте не хочет тренировать "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октября

Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов