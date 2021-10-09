Англия, Дания и Польша разгромили своих соперников в отборе ЧМ-2022

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Англия, Дания и Польша разгромили своих соперников в отборе ЧМ-2022Фото: твиттер сборной Англии

Представляем результаты матчей квалификации ЧМ-2022.

Андорра - Англия 0:5

Голы: Чилуэлл, 17 - 0:1, Сака, 40 - 0:2, Абрахам, 59 - 0:3, Уорд-Проуз, 79 - 0:4, Грилиш, 86 - 0:5

Андорра: Гомес Морейра, Рубио (Сервос, 82), Макс Льовера, Гарсия (Лима, 31; Гарсия, 63), Мартинес (Алаэс, 64), Ребес, Гарсия Реном, Вьейра, Валес, Санчес (Рикард, 64), Рубио.

Англия: Джонстон, Коуди, Чилуэлл, Стоунз (Томори, 60), Триппьер, Фоден, Уорд-Проуз, Санчо (Грилиш, 73), Лингард (Маунт, 73), Сака, Абрахам (Уоткинс, 80).


Молдова - Дания 0:4

Голы: Ольсен, 23 - 0:1, Кьер (пен), 34 - 0:2, Нергор, 39 - 0:3, Мэле, 44 - 0:4

Молдова: Аврам, Жардан, Марандич, Армаш, Посмак, Гынсарь (Дрос, 62), Рацэ, Гечев (Потырнике, 46), Ионицэ (Котогой, 78), Йосипой (Спэтару, 62), Николэеску (Пунтус, 79).

Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер (Вестергор, 46), Кристенсен, Васс, Хейбьерг (Андерсен, 66), Нергор, Дамсгор, Дилэйни (Йенсен, 57), Ольсен (Дольберг, 46), Поульсен (Корнелиус, 77).  


Польша - Сан-Марино 5:0   

Голы: Швидерски, 10 - 1:0, Бролли (аг), 20 - 2:0, Кендзера, 50 - 3:0, Букса, 84 - 4:0, Пионтек, 90 - 5:0

Польша: Фабианьски (Маецки, 58), Кендзера, Гумны, Гелик, Клих (Пионтек, 46), Плахета, Линетти, Франковски (Берешиньски, 66), Козловски, Левандовски (Модер, 66), Швидерски (Букса, 72).

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Фаббри, 52), Бролли (Росси, 74), Симончини, Чензони (Грандони, 46), Баттистини, Голинуччи, Голинуччи, Муларони, Витайоли (Бернарди, 75), Хирш (Томассини, 46).

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