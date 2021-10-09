"Фиорентина" нацелилась на форварда "Спартака"
Фото: инстаграм Джордана Ларссона
"Фиорентина" проявляет интерес к форварду "Спартака" Джордану Ларссону.
Как сообщает FirenzeViola, "фиалки" рассматривают шведа в качестве замены Душану Влаховичу, который может покинуть клуб.
Контракт Ларссона со "Спартаком" действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.
В этом сезоне Ларссон провел 11 игр, однако результативными действиями не отличился.
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