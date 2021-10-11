Отбор ЧМ-2022: Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия потеряла первые очки
Фото: твиттер КОНМЕБОЛ
Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.
Колумбия - Бразилия 0:0
Колумбия: Оспина, Мохика, Медина, Куэста, Мина, Лерма (Урибе, 53), Барриос, Кинтеро (Синистерра, 74), Диас, Фалькао (Сапата, 74), Мартинес (Борре, 53).
Бразилия: Алиссон, Данило, Алекс Сандро, Милитао (Тиаго Силва, 71), Маркиньос, Фабиньо, Фред, Лукас Пакета, Неймар, Габриэл Барбоза (Рафинья, 61), Габриэл Жезус (Антони, 71).
Аргентина - Уругвай 3:0
Голы: Месси, 38 - 1:0, де Пауль, 44 - 2:0, Мартинес, 62 - 3:0
Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Молина, Отаменди (Медина, 81), Ромеро, Ло Чельсо, Паредес (Паласиос, 75), де Пауль (Ди Мария, 65), Гонсалес (Альварес, 75), Мартинес (Корреа, 65), Месси.
Уругвай: Муслера, Винья (Пикерес, 63), Годин, Араухо (Гонсалес, 73), Коатес, Весино, Нандес (Торрейра, 63), Родригес (Кавани, 46), де ла Крус (Нуньес, 46), Вальверде, Суарес.
Чили - Парагвай 2:0
Голы: Бреретон, 68 - 1:0, Исла, 72 - 2:0
Чили: Браво, Марипан, Исла, Вегас, Диас (Роко, 44), Видаль, Арангис, Пульгар, Хименес (Менесес, 62), Бреретон, Санчес (Нуньес, 90).
Парагвай: Сильва, Альдерете, Гомес, Арсамендия, Рохас (Эскобар, 73), Морель (Санчес, 78), Альмирон, Кардосо Лусена, Перес (Ромеро, 73), Гонсалес (Санабрия, 65), Ромеро (Кардосо, 78).
Удаления: Арангис (74), Альдерете (89).
Венесуэла - Эквадор 2:1
Голы: Валенсия (пен), 37 - 0:1, Мачис, 45 - 1:1, Бельо, 64 - 2:1
Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Мартинес, Эрнандес, Ринкон (Морено, 79), Гонсалес, Мартинес, Бельо (Кассерес, 88), Мачис (Уртадо, 90), Рамирес (Аристегьета, 79), Пеньяранда (Чансельор, 88).
Эквадор: Рамирес, Эступиньян, Торрес, Инкапиэ, Пресиадо (Эстрада, 65), Плата (Ангуло, 83), Груэсо (Пресиадо, 89), Мена, Кайседо, Арболеда (Франко, 83), Валенсия (Рохас, 65).
Боливия - Перу 1:0
Гол: Вака, 82 - 1:0
Боливия :Лампе, Сагредо, Джузино, Фернандес (Вака, 61), Акин (Энумба, 46), Сауседо (Вака, 82), Вильярроэль (Хустиниано, 46), Арсе, Альгараньяс (Абрего, 81), Морено, Рамальо.
Перу: Гальесе, Кальенс, Адвинкула, Рамос, Лопес, Акино (Картахена, 67), Куэва (Гарсия, 86), Гонсалес (Фарфан, 85), Йотун, Коста (Мора, 67), Лападула (Орменьо, 67).
Удаление: Вака (75).
Турнирное положение: Бразилия (28), Аргентина (22), Эквадор (16), Уругвай (16), Колумбия (15), Парагвай (12), Перу (11), Чили (10), Боливия (9), Венесуэла (7).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3