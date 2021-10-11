Отбор ЧМ-2022: Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия потеряла первые очки

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Отбор ЧМ-2022: Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия потеряла первые очкиФото: твиттер КОНМЕБОЛ

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.

Колумбия - Бразилия 0:0

Колумбия: Оспина, Мохика, Медина, Куэста, Мина, Лерма (Урибе, 53), Барриос, Кинтеро (Синистерра, 74), Диас, Фалькао (Сапата, 74), Мартинес (Борре, 53).

Бразилия: Алиссон, Данило, Алекс Сандро, Милитао (Тиаго Силва, 71), Маркиньос, Фабиньо, Фред, Лукас Пакета, Неймар, Габриэл Барбоза (Рафинья, 61), Габриэл Жезус (Антони, 71).


Аргентина - Уругвай 3:0

Голы: Месси, 38 - 1:0, де Пауль, 44 - 2:0, Мартинес, 62 - 3:0

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Молина, Отаменди (Медина, 81), Ромеро, Ло Чельсо, Паредес (Паласиос, 75), де Пауль (Ди Мария, 65), Гонсалес (Альварес, 75), Мартинес (Корреа, 65), Месси.

Уругвай: Муслера, Винья (Пикерес, 63), Годин, Араухо (Гонсалес, 73), Коатес, Весино, Нандес (Торрейра, 63), Родригес (Кавани, 46), де ла Крус (Нуньес, 46), Вальверде, Суарес.


Чили - Парагвай 2:0

Голы: Бреретон, 68 - 1:0, Исла, 72 - 2:0

Чили: Браво, Марипан, Исла, Вегас, Диас (Роко, 44), Видаль, Арангис, Пульгар, Хименес (Менесес, 62), Бреретон, Санчес (Нуньес, 90).

Парагвай: Сильва, Альдерете, Гомес, Арсамендия, Рохас (Эскобар, 73), Морель (Санчес, 78), Альмирон, Кардосо Лусена, Перес (Ромеро, 73), Гонсалес (Санабрия, 65), Ромеро (Кардосо, 78).

Удаления: Арангис (74), Альдерете (89).


Венесуэла - Эквадор 2:1

Голы: Валенсия (пен), 37 - 0:1, Мачис, 45 - 1:1, Бельо, 64 - 2:1

Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Мартинес, Эрнандес, Ринкон (Морено, 79), Гонсалес, Мартинес, Бельо (Кассерес, 88), Мачис (Уртадо, 90), Рамирес (Аристегьета, 79), Пеньяранда (Чансельор, 88).

Эквадор: Рамирес, Эступиньян, Торрес, Инкапиэ, Пресиадо (Эстрада, 65), Плата (Ангуло, 83), Груэсо (Пресиадо, 89), Мена, Кайседо, Арболеда (Франко, 83), Валенсия (Рохас, 65).


Боливия - Перу 1:0

Гол: Вака, 82 - 1:0

Боливия :Лампе, Сагредо, Джузино, Фернандес (Вака, 61), Акин (Энумба, 46), Сауседо (Вака, 82), Вильярроэль (Хустиниано, 46), Арсе, Альгараньяс (Абрего, 81), Морено, Рамальо.

Перу: Гальесе, Кальенс, Адвинкула, Рамос, Лопес, Акино (Картахена, 67), Куэва (Гарсия, 86), Гонсалес (Фарфан, 85), Йотун, Коста (Мора, 67), Лападула (Орменьо, 67).

Удаление: Вака (75).

Турнирное положение: Бразилия (28), Аргентина (22), Эквадор (16), Уругвай (16), Колумбия (15), Парагвай (12), Перу (11), Чили (10), Боливия (9), Венесуэла (7).

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Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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